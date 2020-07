Roger Federer presenta la sua prima linea di sneaker

Sono passati 17 anni da quel 6 luglio del 2003 quando un giovane Roger Federer vinse il suo primo torneo del Grande Slam a Wimbledon, anni nei quali il fenomeno rosso crociato ha conquistato altri diciannove tornei del Grande Slam, collezionato 103 titoli in totale, occupato il primo posto del ranking mondiale per 310 settimane, e condotto il tennis ai massimi della sua popolarità. Attualmente il signor Federer a 39 anni che compirà il prossimo 8 Agosto è ancora il numero 4 al mondo, oltre che il più pagato.





Anche se un infortunio al ginocchio occorsogli nel mese di Febbraio lo terrà lontano dai campi fino al prossimo Gennaio 2021, vietato pensare che Roger se ne stia con le mani in mano. Ha infatti pensato, creato e presentato le sue scarpe....pardon , le sue sneakers, da indossare assolutamente ovunque tranne che sul campo, ed è anche rispettoso dell'ambiente.. Un modello sobrio, bianco, con alcuni tocchi dorati, come a ricordare i suoi otto successi a Wimbledon. «Il design minimalista e il comfort delle scarpe On mi hanno conquistato da molti anni, ha dichiarato Federer. Volevo trasferire la stessa leggerezza a una scarpa da pallacanestro/tennis, quello stesso comfort e la stessa agilità da indossare ogni giorno».







Insomma un paio di scarpe che in qualche modo parlano di lui a modo suo, semplici ma grandi. Il risultato è un impatto ecologico molto più basso per questo prodotto. La pelle vegana rappresenta appena il 30% dell'impronta che può avere il cuoio animale».a ROGER Center-Court 0-Series è in effetti un'edizione limitata, che era disponibile solo per sorteggio su on-running.com/theroger fino all'8 luglio 2020. Per la «modica» somma di € 239,95. Per molti....ma non per tutti.