NEW PLAY Rolling Stones...altro che Mess It Up Un successo transgenerazionale come il loro, richiedeva il colpo di scena di un grande ritorno discografico

Loro possono assolutamente essere definiti come uno dei gruppi che hanno fatto la storia della musica. Ecco perché il lancio di un nuovo album (l'ultimo risale al 2005) da parte loro, è ben più di una pubblicazione qualsiasi.

L’uscita di “Hackney Diamonds”, questo il titolo del disco firmato Rolling Stones, è stata annunciata attraverso un evento trasmesso globalmente in diretta streaming dall’Hackney Empire, nell'East London.





La diretta streaming è stata seguita dalla prima del video di “Angry” con protagonista l'attrice Sydney Sweeney, che ad oggi ha avuto oltre 18 milioni di visualizzazioni 12 tracce, 12 brani, registrati in varie località sparse per il mondo, che vedono coinvolti artisti come Lady Gaga, Stevie Wonder, Paul McCartney ed Elton Jhon.

Fra questi 12 pezzi, c’è “Mess it up”, racconto di un rapporto complicato, di una delusione e di una sorta di desiderio di vendetta.

Oltre alla versione classica del disco, in occasione dell’uscita del disco è stato allestito un pop up store a Milano, presso il quale i fans hanno potuto acquistare anche la versione esclusiva in edizione limitata del vinile rosso, oltre ad un serie di altri gadget pensati per l’occasione, fra i quali una t-shirt ideata e personalizzata per il pubblico italiano, anche questa in edizione limitata.













