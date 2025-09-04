Roma a 30 chilometri orari

La capitale diventa zona 30, quindi le auto non potranno superare i 30 chilometri orari. Si rafforzano i controlli con l’autovelox, Vista Red per ridurre gli incidenti e aumentare la sicurezza sulle strade.

Ovviamente non tutta Roma, ma solo il suo centro storico, anche per migliorare la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti.

Mancano solo alcune firme per presentare la delibera, ma è l’unico modo per fare diminuire gli incidenti che continuano a fare aumentare il numero delle vittime degli incidenti stradali.

Verranno anche messi nel centro storico 60 nuovi autovelox che si aggiungeranno agli altri 20 già funzionanti.

Tra le aree che verranno controllate ci saranno la Tangenziale Est, via Isacco Newton e via del Mare, dove verrà anche riacceso un autovelox che finora non era mai entrato in funzione.

Invece nel mese di novembre ci saranno nuovi 11 Vista Red per gli incroci più pericolosi. Roma non è la prima città europea ad adottare queste misure.

Già Barcellona, Parigi e Berlino, e in Italia Bologna, hanno attuato la zona 30. Roma si appresta ad estendere il divieto anche nelle zone di Trastevere, Testaccio e San Lorenzo.

In particolare, diventeranno Zona 30 le aree che sono in prossimità delle scuole, dei parchi con bambini e delle zone pedonali.







