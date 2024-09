NEW PLAY "Romantico ma Muori" è il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari Malinconia e settembre sono due sinonimi che ti fregano sempre se sei un po' giù

"Romantico ma Muori" è il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari.

I Pinguini Tattici Nucleari tornano in quello che potrebbe essere un anno ricco di interessanti novità. Venerdì 13 settembre, la band bergamasca ha pubblicato il nuovo singolo Romantico ma Muori, un titolo che ben si sposa con una data spesso considerata sfortunata: “Non è una coincidenza: la sfortuna a noi ha sempre portato bene” ha commentato il gruppo sui propri canali ufficiali. La canzone sposa tre anime differenti: pop, rock e pop punk.

Si tratta di un vero e proprio inno agli ultimi romantici, un po’ ironico e scherzoso. Romantico ma Muori parla infatti, dei gesti d’amore che si fanno in una relazione, attraversando anche litigi e difficoltà. Un tema che racconta la voglia di continuare a essere innamorati e credere nell’amore, infatti nel brano figura un altro argomento già trattato nelle canzoni dei Pinguini Tattici Nucleari, ovvero quello della promessa di un futuro che, in realtà, non dà garanzie... Lo sentiamo nei versi che dicono Lo so, lo so, non ti dovrei promettere un futuro che non ho.

