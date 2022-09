‘Rosa intenso’ il nuovo singolo per Le Vibrazioni

Le Vibrazioni tornano con ‘Rosa intenso’, secondo singolo estrato dall’Ep ‘VI’



Una delle più longeve band italiane è proprio quella capitanata da Francesco Sarcina, con oltre 20 anni di carriera. Ha all’attivo 5 album che contano in totale più di un milione di copie vendute. Nel 2019 hanno girato l’Italia con 80 concerti, davanti a più di 600 mila persone, compreso un live speciale al Mediolanum Forum di Assago, Milano. A fine 2021 Le Vibrazioni hanno portato nei teatri “IN ORCHESTRA di e con BEPPE VESSICCHIO”, incontrando per la prima volta la musica classica. Nel 2022 Le Vibrazioni sono tornate per la quarta volta al Festival di Sanremo, in gara nella sezione Campioni con il brano ”Tantissimo”, contenuto nel nuovo EP “VI” pubblicato ad aprile.









Il loro ultimo lavoro discografico contiene anche l'inedito ‘Rosa intenso’, secondo singolo estratto. Francesco Sarcina racconta così la nascita del brano “Il periodo della pandemia per me è stato davvero notevole”, dice, “perché erano venti anni che non avevo così tanto tempo per stare in casa e scrivere. Quindi ho scritto tanto e Rosa intenso fa parte di questo gruppo di canzoni. E’ un brano che mi piace molto, totalmente dedicato alla femminilità. E per me è una cosa nuova. Le cose per me sono cambiate da quando ho avuto due figlie femmine, prima avevo un problema con il mondo femminile, ero romantico solo nelle canzoni mentre nella vita ero un disgraziato e ho fatto un sacco di danni. La mia prima figlia femmina ha cambiato tutto, e meno di un anno fa è nata la mia seconda figlia. Ho capito finalmente che il loro è un universo infinito, che ha miliardi di sfaccettature, di sfumature, e mi piaceva sottolineare con questa canzone che la loro delicatezza è come il rosa, che ha un’intensità assolutamente particolare”.

Il videoclip di ‘Rosa intenso’ celebra l’amore libero tra due protagoniste femminili. Sarcina lo definisce: "Un brano dalla grande intensità, nascosta dietro a un’apparente delicatezza" e aggiunge: “Con questa canzone e con questo video vorrei semplicemente far capire quanto sia sempre stato per me naturale il concetto di amore e di rispetto per chiunque, a prescindere dal colore della pelle e dall'orientamento sessuale”. Perché ciò che è veramente importante è il saper accordare e far suonare i nostri strumenti sensoriali in armonia. Non mi sono mai fatto la domanda se sia giusto o meno sostenere la comunità LGBT, perché non c’è mai stato il dubbio della assoluta normalità e convivenza nell’ uguaglianza dei diritti umani e sociali. Per me esiste solo il principio di essere umano.”

Le Vibrazioni - Rosa intenso (Official Video)

Le Vibrazioni, dopo le oltre 30 date estive, torneranno dal vivo con un nuovo tour invernale nel 2023.