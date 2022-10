Rosalía ritorna, dopo il successo del brano "Con altura", diventato virale nell'estate 2019, con una hit che ha dapprima spopolato su TikTok e che si intitola "Despechá". L'artista catalana si contraddistingue non solo per i numeri su Spotify e Youtube, ma soprattutto per la sua capacità di rivoluzionare generi come il flamenco, la trap o il reggeton.

Ma qual è il significato di "Despechá"?

Attraverso suoni latini racconta del grande potere femminile con particolare vicinanza a tutte quelle donne che hanno il cuore spezzato, le invita ad assaporare il dolce sdapore della libertà e dell'indipendenza. Anche il video ha avuto grande successo non appena uscito su tutte le piattaforme. La clip è stata girata in una bellissima spiaggia di Maiorca, Portitxol e vediamo la cantante mentre si diverte in spiaggia animando ogni situazione a modo suo...

ROSALÍA - DESPECHÁ