Rosè: "Toxic till the end".

Dopo il grande successo come membro delle BLACKPINK, Rosé torna a stupire i fan con "Toxic Till the End", il nuovo singolo estratto dal suo primo album da solista, “Rosie”. Questo brano, fin dalle prime note, si rivela essere molto più di una semplice canzone romantica. Si tratta di un viaggio personale e profondo che esplora le fragilità e la forza che si celano in una relazione tossica.

Il nuovo singolo segue l'uscita dell'album avvenuta lo scorso dicembre, segnando un nuovo capitolo nella carriera della talentuosa artista coreano-neozelandese. Scritto insieme a Michael Pollack, Emily Warren ed Evan Blair (che ha anche prodotto il brano), il singolo si distingue per la potenza dei suoi testi e per una produzione che combina sonorità pop moderne con un’energia cruda ed emotiva, raccontando le complessità delle relazioni difficili e degli amori che creano una dipendenza difficile da superare.

Accanto all'uscita di "Toxic Till the End" c'è un videoclip suggestivo diretto da Ramez Silyan, ambientato negli incantevoli Old Westbury Gardens di New York, dove Rosé recita insieme all'attore Evan Mock. Le immagini rappresentano un amore tormentato, tra passioni intense e momenti di crisi, dando vita visiva alle emozioni espresse nella canzone. La regia delicata e l'estetica curata riescono a catturare tutta la vulnerabilità e l'intensità che la voce di Rosé trasmette.

Un progetto che arriva come una vera e propria dichiarazione artistica, un album in cui la cantante condivide il suo mondo interiore, affrontando temi come l'amore, la perdita e la crescita personale. Non solo mette in risalto la sua voce unica, ma dimostra anche la sua abilità nel raccontare storie sincere e universali.

Dopo aver raggiunto la vetta delle classifiche nel 2021 con "On The Ground", che ha conquistato il primo posto nella Billboard Global 200 e ha segnato un importante traguardo per una solista K-pop nella Billboard Hot 100, Rosé consacra la sua presenza come artista. Con questo nuovo singolo, continua a mostrare la sua capacità di fondere emozione e tecnica, sensibilità artistica e visione contemporanea, aggiungendo un altro importante capitolo alla sua carriera da solista.

