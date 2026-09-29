CURIOSITÀ Route 66 compie 100 anni Una delle più iconiche autostrade americane dei viaggi on the road

Route 66 compie 100 anni.

La Route 66 non è mai stata una semplice strada, ma il palcoscenico del sogno americano. Oggi, nel 2026, questo nastro di asfalto compie ufficialmente cento anni e anche se il progresso ha provato a cancellarla dalle mappe ufficiali, resta ancora oggi la “Mother Road”.

Il tracciato continua a vivere nell'immaginario collettivo come simbolo per eccellenza del viaggio on-the-road- all’insegna della più sfrenata libertà, a cominciare dall’insegna che la rappresenta: l’iconico scudo contenente il numero 66.

Nata l'11 novembre 1926, data in cui il percorso è stato ufficialmente approvata e contrassegnata con il numero 66 all'interno del neonato sistema di autostrade federali americane, la Route ha vissuto tante vite quanti sono i viaggiatori che l'hanno percorsa.

Negli anni '30, durante la Grande Depressione, fu la via della disperazione e della speranza: migliaia di famiglie di contadini in fuga dalle tempeste di sabbia del Dust Bowl la percorsero verso la California in cerca di lavoro, un esodo epico che John Steinbeck immortalò nel capolavoro Furore.

Nel dopoguerra la strada cambiò pelle, trasformandosi nel simbolo dell'ottimismo americano, delle vacanze in famiglia e delle canzoni del celebre jazzista Nat King Cole.

Nel 1985 la strada fu declassata, a favore delle più veloci autostrade interstatali, e questo sembrò averle teso la condanna a morte. Cent'anni dopo la sua nascita, invece, la Route 66 è risorta come monumento a cielo aperto, un pellegrinaggio globale protetto da nostalgici custodi della memoria.

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