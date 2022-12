MUSICA Roy quello di "You Got It" Il 6 dicembre 1988 scompariva Roy Kelton Orbison tra i suoi successi anche Pretty Woman

Roy quello di "You Got It".

Roy Kelton Orbison ci lasciò il 6 dicembre 1988, poco dopo il lancio del disco,"Mystery Girl" che contiene il suo maggiore successo "You Got It". Roy era nato a Vernon, in Texas, il 23 aprile 1936, da una famigia di estrazione operaia, ma fin da giovanissimo è attratto dalla musica tanto da formare un suo gruppo i "Wink Westerners", quando aveva solo 13 anni. La grande notorietà arriva negli anni sessanta, che vedono Orbison suonare in tournée con i Beatles in Europa nel 1963.

Negli Stati Uniti nel 1964 si esibisce al fianco dei i Beach Boys e con i Rolling Stones in Australia nel 1965. Diventa amico di John Lennon e George Harrison, quest'ultimo nella band dei Traveling Wilburys. Un supergruppo musicale attivo alla fine degli anni ottanta composto da Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty, Jeff Lynne e naturalmente Roy Orbison, che di li a poco conoscerà un momento buio della sua carriera in cui non incontra i gusti del pubblico. Ma è negli anni 80 che grazie alle colonne sonore di film celebri, in cui erano inserite le sue canzoni, ritrova la celebrità dimenticata.





Grazie a canzoni come "Oh Pretty Woman" che fu utilizzata per il film con Richard Gere e Julia Roberts, di Garry Marshall. Poi con "In Dreams" per "Velluto Blu" di David Lynch. Muore pochi giorni dopo l'uscita dall'album Mystery Girl in cui comparivano Bono, Mike Campbell, e Jeff Lynne non potendo così godersi il successo di You Got It.







