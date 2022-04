Ruba una balestra nascondendola nei pantaloni

Il sospetto che qualcosa non quadrasse i commessi lo hanno avuto subito, quando hanno notato un uomo con un visibile ingombro sotto i pantaloni, che goffamente cercava di guadagnare l'uscita. Solo dopo infatti si è scoperto poi che dagli scaffali mancava una balestra, la stessa che aveva goffamente nascosta addosso. L' incredibile vicenda ci porta in Florida, siamo in un negozio dove le telecamere di sorveglianza mostrano un uomo di 46 anni che entra con una stampella, e poi, in un corridoio, credendosi inosservato, prende una balestra dallo scaffale e se la infila nei pantaloni, cercando goffamente, di nascondere la parte superiore.

Ma ahi lui, trattandosi di un oggetto alquanto ingombrante si nota la sporgenza dalla giacca. Il tentativo di nascondere il prezioso bottino risulta così molto deludente ma il ladro, a quanto pare, è contento così. Come se nulla fosse riprende in mano la stampella e si avvia verso l'uscita del negozio, fingendo di zoppicare per non attirare l'attenzione sull'ingombro".









Secondo alcune fonti dei media, incredibilmente l'uomo sarebbe anche riuscito a uscire dal negozio, forse approfittando più dell'incredulità che di un momento di distrazione, vero e proprio, del personale. Per poi venire arrestato un paio di giorni dopo. Infatti visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza, la polizia è risalita alla identità del maldestro Arsenio Lupin, quindi lo ha raggiunto e arrestato.