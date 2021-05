MUSICA "Run" di OneRepublic: fai quello che ti rende felice! Il quinto singolo estratto da "Human"

Si intitola “Run” il quinto singolo estratto dall’album "Human" di OneRepublic, brano che racchiude un messaggio chiaro: fai ciò che ti va di fare e che ti rende felice, divertiti.

Non mancano critiche nei confronti della stampa e sull'utilizzo dei social network, che secondo Ryan Tedder contribuirebbero a renderci depressi: "Questa canzone parla di tutta la stampa negativa. Tutto ciò che è nelle notizie fa schifo il 99 percento delle volte: “Il mondo finirà, l’economia crollerà, il cielo sta precipitando, tutto è così brutto …” e la mia reazione è: paraocchi. Correre. Vai oltre, spazza via tutto questo fastidio e tormento. Vai a fare quello che vuoi, dove vuoi, quando vuoi, come vuoi. Non ascoltare nessun altro. Divertiti mentre lo fai perché se stai inseguendo cose che non sono divertenti, non sono sostenibili. Fai quello che ti rende felice, dì a tutti gli altri di stare zitti. Spegni le notizie, esci dai social, qualunque cosa ti renda turbato o depresso. Tutte queste sciocchezze ti rallenteranno. La vita è breve, vivila finché sei vivo. Non ci è stato promesso un altro giorno. Corri."

Un invito ad approfittare del nostro tempo perché "del domani non v'è certezza", ad apprezzare la vita e a prendere le distanze da quello che è solo rumore negativo per lasciare spazio all'amore fonte inesauribile di benessere.

