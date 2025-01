Sacchi di cemento riciclati

In Tanzania un imprenditore locale sta affrontando due problemi contemporaneamente, trasformando vecchi sacchi di cemento in zaini dotati di un piccolo pannello solare per alimentare una luce da lettura.

Questa iniziativa non solo riduce i rifiuti urbani, ma aiuta anche i bambini delle zone rurali a studiare dopo il tramonto. Il progetto ha ottenuto il sostegno del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) per il suo potenziale di risoluzione dei problemi.

L’azienda, chiamata Soma Bags, impiega 85 lavoratori rurali per soddisfare una domanda di 13.000 zaini al mese, anche se attualmente non riescono a soddisfare completamente questa richiesta.

L’idea è nata da Innocent James, originario della regione di Mwanza, nel nord della Tanzania. James ricorda di aver studiato alla luce di una lanterna a cherosene, un metodo ancora utilizzato da molte famiglie rurali.

Tuttavia le lanterne a cherosene sono costose da gestire e pericolose da usare e molti genitori non possono permettersi di farle usare ai propri figli.