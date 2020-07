MUSICA Sagge sono le Muse Manifestazione concertistica a cura della fondazione "Tito Balestra"

Sagge sono le Muse.

A Longiano “Sagge sono le Muse”, manifestazione concertistica a cura della fondazione "Tito Balestra" in collaborazione con il maestro Augusto Ciavatta, direttore artistico del San Marino International music summer courses. Cinque i concerti in programma, che si terranno all’aperto, nella corte Carlo Malatesta del castello, attrezzata per l’occasione ad arena estiva. Ne abbiamo parlato con Flaminio Balestra Direttore della fondazione e nipote del celebre poeta.



