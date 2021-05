CARTOON Sailor Moon diventa un film di Roberto Bagazzoli

Sailor Moon diventa un film.

Il prossimo 3 giugno sarà una data storica per tutti quelli che hanno amato il cartoon “Sailor Moon” iconica guerriera dell’amore, della giustizia e del mistero. Proprio da quel giorno sarà disponibile il nuovo attesissimo lungometraggio dedicato all’eroina dei manga dal titolo:”Pretty Guardian Sailor Moon Eternal”. Il film è già uscito al cinema in Giappone e sarà suddiviso in due episodi della durata di 80 minuti ciascuno.

Il progetto riannoda la sua trama con la serie del 2014 che si intitolava: “Sailor Moon Crystal”. E non è tutto: questo nuovo doppio lungometraggio proporrà anche un nuovo stile di animazione più innovativo, e l’adattamento sarà molto più fedele alle storie raccontate nei manga di Naoko Takeuki.





