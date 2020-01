CURIOSITÀ Saldi invernali: nasce la panchina per i mariti stanchi La prima viene inaugurata a Napoli

Saldi invernali: nasce la panchina per i mariti stanchi.

Sappiamo che tantissime donne attendono con entusiasmo il periodo dei saldi. Un momento in cui finalmente conquistare tutto quello che si desiderava da tempo a prezzi sicuramente più appetibili.

Per le donne questa pratica è per lo più una grande attrazione oltre ad essere un momento di svago, mentre per molti mariti questa sorta di delirio collettivo è per lo più una scocciatura. Proprio per questo a Napoli è stata realizzata la prima panchina per mariti annoiati. Si tratta di una seduta di fortuna recuperata da vecchi pallet e si propone come "sosta di relax" come si legge nella scritta che si trova sopra: “Sosta mariti: che pazienza che ci vuole”.

