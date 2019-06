Saldiamoci tutti!

Arrivata l'estate, inizia anche il periodo dei saldi, un momento molto atteso per chi vuole approfittare di sconti, offerte e occasioni.

C'è chi vuole rifarsi completamente il guardaroba, chi ha già da tempo adocchiato l'outfit desiderato e chi invece vuole togliersi uno sfizio ad un prezzo decisamente inferiore.

Sappiamo che fare shopping contribuisce a migliorare il nostro umore e ci sono studi che dicono addirittura che possa aiutare a perdere peso, quindi approfittare del periodo dei saldi potrebbe essere un modo per farlo in economia.

Intanto noi vi lasciamo tutte le date dei saldi estivi 2019 dove nella maggior parte delle regioni italiane iniziano il 6 luglio, salvo alcune eccezioni. Vediamole insieme:

Abruzzo: 6 luglio – 3 settembre

Basilicata: 2 luglio – 2 settembre

Calabria: 6 luglio – 1 settembre Campania: 6 luglio – 3 settembre

Emilia-Romagna: 6 luglio – 3 settembre

Friuli Venezia Giulia: 6 luglio – 30 settembre

Lazio: dal 6 luglio - 17 agosto

Liguria: 6 luglio – 19 agosto

Lombardia: 6 luglio – 3 settembre

Marche: 6 luglio – 1 settembre

Molise: 6 luglio – 3 settembre

Piemonte: dal 6 luglio per otto settimane (anche non continuative)

Puglia: 6 luglio – 15 settembre

Sardegna: 6 luglio – 3 settembre

Sicilia: 1 luglio – 15 settembre

Trentino-Alto Adige: in provincia di Trento non ci sono vincoli di date; in provincia di Bolzano ci saranno saldi tra il 6 luglio e il 17 agosto e tra il 10 agosto e il 21 settembre, a seconda dei distretti

Toscana: 6 luglio – 3 settembre

Umbria: 6 luglio – 3 settembre

Valle d'Aosta: 6 luglio – 3 settembre

Veneto: 6 luglio – 31 agosto

Un' unica raccomandazione: la caccia alle offerte spesso nasconde qualche fregatura, quindi prestate attenzione al cartellino in cui deve essere riportato il prezzo iniziale con la percentuale di sconto. Buone spese!