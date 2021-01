SPORT "Sam Bartram" il portiere perso nella nebbia Era il 25 dicembre 1937 e a Stamford Bridge si affrontavano Chelsea e Charlton Athletic, ma al 55° succede qualcosa

Il Boxing day in Inghilterra è il turno natalizio del calcio inglese, può cadere sia a Natale che a Santo Stefano. Il 25 dicembre del 1937, a Stamford Bridge era come tutto il Regno Unito avvolto da una coltre spessissima di nebbia, roba da andare a sbattere contro un palo. E Sam Bartram, portiere - e poi leggenda - del Charlton Athletic, quel giorno di Natale del 37 ne aveva ben tre da difendere e in quelle condizioni meteo. Sebbene il calcio in Inghilterra sia cambiato radicalmente, è paradossalmente, rimasto lo stesso: il pallone viene prima di ogni cosa...anche del Natale. L'approccio dev'essere stoico, ci fosse da affrontare anche una bufera, si gioca.... Poi si vedrà. E si ragionò proprio in questi termini, quel giorno, in quel del "Fulham Road". Doveva andare in scena il derby londinese tra il "Chelsea" e il "Charlton Athletic". In porta negli ospiti gioca un ragazzone di appena 22 anni, Samuel (Sam) Bartram: fisico scolpito nell'acciaio, lo sguardo da scavezzacollo e l'inseparabile Berretto.



Questo ragazzone, oggi ricordato con una statua in suo onore allo stadio "The Valley", arrivò al Charlton tre anni prima, nel 1934, per poi ritirarsi nel 1956, senza mai cambiare squadra, arrivando a collezionare 579 presenze e un FA Cup conquistata nel 1947 in quella finale vinta 1-0, a Wembley, contro il Burnley. Era a difendere i pali del suo Charlton anche in quel nebbiosissimo pomeriggio del 25 Dicembre. Chiusero il primo tempo di quel derby sul risultato di 1-1. Il pubblico di Stamford Bridge è composto nella sua esaltazione: più che altro, stringe gli occhi, si concentra nei confronti di una partita che, a lunghi tratti, è "immaginata". E poi i tifosi del Chelsea erano i Pensioners (tuttora così definiti): anziani che si godevano la loro brava squadra di metà classifica, ben lontani dal pubblico più chiassoso del calcio d'Albione.

Ad ogni buon conto, la nebbia scende progressivamente, è sempre più minacciosa. All'intervallo, non si vede più niente. Le squadre tornano in campo, gli Addicks, sul finire del primo tempo avevano preso d'assalto la porta dei Blues difesa da Vic Woodley: l'1-1, di certo, non poteva essere considerato un risultato soddisfacente per quel Charlton. Tuttavia, ormai, in campo si "pascolava" senza una meta: la coltre di umidità era talmente fitta che indusse alla consultazione arbitro e capitani, allo scoccare del 55'. Al diavolo l'atteggiamento stoico, si torna negli spogliatoi.



Il fischio debole del direttore di gara, la presa di coscienza dei Pensioneers che, senza obiettare, abbandonano lo stadio, che a poco a poco si svuota, in campo e sugli spalti, non c'è più nessuno..... o meglio, non proprio nessuno. Passano una trentina di minuti: il silenzio ovattato della nebbia natalizia, viene rotto da urla decise: "Ehi, ehi tu! Ma che ci fai ancora lì ? Ma non vedi che se ne sono andati tutti?" Quelle urla, quella sagoma che si stava avvicinando, corrispondevano a quelle di un poliziotto, il quale si era accorto che dopo ben 30 minuti dalla sospensione, Sam Bartram era ancora lì, tra i pali di una delle due porte di Stamford Bridge. Interdetto, rientrò negli spogliatoi, dove ritrovò i suoi compagni, lavati e rivestiti in giacca e cravatta d'ordinanza e che scoppiarono in una fragorosa risata.



Bartram, all'epoca 23enne, e la sua storia, erano diventati già leggenda.

