Sam Smtih con "Lose you"

Dopo “Unholy” e “I'm not here to make friends”, Sam Smith presenta un nuovo singolo, anch'esso tratto dal suo quarto album in studio: “Gloria”.

L'arma vincente di Smith è indubbiamente la sua meravigliosa voce, ma in questo disco l'artista dimostra anche una certa versatilità, affrontando in maniera sempre convincente diversi generi.

Contaminazioni fra urban, dance, pop e church music sono infatti la cifra distintiva di questo suo ultimo lavoro ed alcuni dei brani presentati sono già entrati di diritto nella categoria “audio in trend” di alcuni social.

“Lose you”, come il titolo stesso suggerisce, è un pezzo che parla di perdita. Smith canta della fine della fine dolorosa di un amore che si sforza di dimenticare, ma che non riesce ancora a lasciar andare sul serio.









L'artista, a distanza di cinque anni, è tornato ad esibirsi per il pubblico italiano proprio in questi giorni con due concerti. Ad ospitarlo Bologna e Torino, rispettivamente il 20 ed il 21 Maggio.

Dal palco, in apertura, un pensiero per i Bolognesi ed in generale per tutta la popolazione Romagnola colpita dall'alluvione della scorsa settimana.

“Ciao Bologna, grazie di essere qui stasera, che bello vedere tutti i vostri volti, sappiamo che sono state giornate molto difficili per voi. Questa sera sarà uno show di amore e felicità e spero che possiate alleviare un poco la pesantezza delle ultime ore», queste le parole di Smith, che proprio con l'intenzione di alleggerire il clima ha poi regalato ai suoi fan uno show entusiasmante, fra cambi d'abito, abiti scintillanti ed atmosfere dancefloor.