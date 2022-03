MUSICA Samuele Bersani scrive ad un amico: "Mi manchi Lucio" A 10 anni dalla sua scomparsa il cantautore riminese scrive una commovente lettera al suo maestro

Samuele Bersani scrive ad un amico: "Mi manchi Lucio".

La gratitudine e la riconoscenza sono sentimenti in via d'estinzione, ma fortunatamente non è così per tutti. Il cantautore di origini riminesi Samuele Bersani non ha infatti dimenticato il suo "maestro" Lucio, e dalla nel decennale della sua scomparsa, pubblica infatti una foto che lo ritrae, alle tastiere, accanto a lui. In quella foto appare un Bersani molto giovane, preso dalla tastiera del pianoforte davanti al quale sono entrambi seduti. Ricorda di lui: "Era generoso nella musica. Non ti faceva fare il supporter.

Ti faceva cantare nel bel mezzo del suo concerto. Mi ricordo che mi presentava subito dopo “Caruso”, brano di grande popolarità, di fortissimo pathos. Sapeva che era il momento in cui il pubblico avrebbe avuto ancora la massima attenzione, occhi e orecchie puntati su di me". Toccanti le parole usate, che lasciano capire quanto fosse di aiuto la figura di Dalla anche al di fuori del ambito musicale. "Lucio, già 10 anni senza poterti fare una telefonata. Nei momenti di mio maggior smarrimento le tue parole sapevano sempre costruire orizzonti immediati e porti di conforto in cui approdare. Mai come oggi, in questi giorni di puro terrore universale, mi avrebbero potuto essere così d’aiuto.

"Manchi tanto davvero, Amico mio".





[Banner_Google_ADS]















I più letti della settimana: