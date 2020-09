San Marino alla fase finale di IESF Esports 2020

L’International Esports Federation (IESF), insieme all’Israeli Esports Association (IESA) e al Maccabi World Union, è lieta di annunciare nuovi piani per il 12° Campionato mondiale IESF Esports 2020 a Eilat, in Israele. Partecipa anche la San Marino e-Sports Association, in due delle tre discipline previste. PES Pro Evolution Soccer titolo do calcio della Konami e Tekken 7, gioco di arti marziali edito dalla Bandai Namco.Noi ne abbiamo parlato con Filippo Valentini organizzatore dei tornei per stabilire chi sarà a rappresentare il Titano alla fase finale dei giochi.