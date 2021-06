San Marino Ekiden Marathon & San Marino Marathon

LaTrack&Field San Marino, con il suo presidente Samuele Guiducci si sono superati mettendo in pista due eventi in uno. Reduce dal grande favore degli appassionati e non solo torna la Ekiden Marathon corsa a squadre di 5 concorrenti e quella individuale San Marino Marathon, entrambi si svolgono sullo spettacolare circuito cittadino di 5,9 km, nel cuore della Repubblica di San Marino. Un percorso che permette di scoprire le gallerie pedonali restaurate della vecchia ferrovia, attraversa il verde della pineta del parco naturale di Montecchio e, con il passaggio sulla strada panoramica Sottomontana, fa ammirare il blu del mare della vicina riviera romagnola".