San Marino United Artist: "Tu Resta" il singolo di Kida.

In occasione della "Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" Radio San Marino ha ospitato le cantanti del progetto San Marino United Artists. Due giornate, il 24 e il 25 novembre, per confrontarsi, ascoltarsi e sostenersi attraverso la musica.

Oggi con noi "Kida", cantante e artista, accompagnata da una visione chiara del suo sogno, una giovane donna che ritrova la sua natura esprimendosi sul palco.

