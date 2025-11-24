In occasione della "Giornata Mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne" Radio San Marino ospiterà le cantanti del progetto San Marino United Artists. Due giornate, il 24 e il 25 novembre, per confrontarsi, ascoltarsi e sostenersi attraverso la musica.



E' venuta a trovarci anche Alessandra Busignani "Labiuse", anche lei ha contribuito attivamente al nuovo singolo insieme a San Marino United Artists intitolato "Quasi Invisibile". Ci ha raccontato quanto tiene a questo tema e come ci ha lavorato.



















