TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:46 Campania e Puglia restano al centrosinistra, Veneto al centrodestra ancora grazie a Zaia 18:12 Neve e ghiaccio, registrati quattro infortuni sul Titano 16:40 San Marino sulla Linea Gotica: i Capitani Reggenti in visita a Gemmano e Montegridolfo 15:57 Segreteria Cultura, Lonfernini: "Da gennaio progetto pilota con nuove attività per il doposcuola" 15:29 Incidenti stradali prima causa di morte tra i giovani: l'Emilia-Romagna lancia la campagna “Sulla strada” 14:53 Elezioni Giunte, parola ai nuovi Capitani di Castello 13:08 San Marino in dieci dopo soli 7 minuti. Il Fossombrone ringrazia e strappa i tre punti 12:36 Rimini, completato il restauro del foyer del Teatro Galli 11:14 Campania, Puglia e Veneto al voto: affluenza ancora in calo 09:31 Elezioni amministrative a San Marino: definiti tutti i Capitani di Castello, attesa per la composizione delle Giunte
  1. Home
  2. News radio
  3. News

San Marino United Artists: Alessandra Busignani "Labiuse"

"Giornata Mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne"

24 nov 2025
San Marino United Artists: Alessandra Busignani "Labiuse"

In occasione della "Giornata Mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne" Radio San Marino ospiterà le cantanti del progetto San Marino United Artists. Due giornate, il 24 e il 25 novembre, per confrontarsi, ascoltarsi e sostenersi attraverso la musica.

E' venuta a trovarci anche Alessandra Busignani "Labiuse", anche lei ha contribuito attivamente al nuovo singolo insieme a San Marino United Artists intitolato "Quasi Invisibile". Ci ha raccontato quanto tiene a questo tema e come ci ha lavorato.






Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: News