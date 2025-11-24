MUSICA San Marino United Artists: Alessandra Busignani "Labiuse" "Giornata Mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne"

In occasione della "Giornata Mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne" Radio San Marino ospiterà le cantanti del progetto San Marino United Artists. Due giornate, il 24 e il 25 novembre, per confrontarsi, ascoltarsi e sostenersi attraverso la musica.



E' venuta a trovarci anche Alessandra Busignani "Labiuse", anche lei ha contribuito attivamente al nuovo singolo insieme a San Marino United Artists intitolato "Quasi Invisibile". Ci ha raccontato quanto tiene a questo tema e come ci ha lavorato.

