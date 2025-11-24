MUSICA
San Marino United Artists: il "Filo Rosso" di Ginevra
"Giornata Mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne"
In occasione della "Giornata Mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne" Radio San Marino ospiterà le cantanti del progetto San Marino United Artists. Due giornate, il 24 e il 25 novembre, per confrontarsi, ascoltarsi e sostenersi attraverso la musica.
Questa mattina, con noi Ginevra Bencivenghi, in arte Ginevra, una giovanissima cantante con una storia di rinascita da raccontare e con la musica a farle da guida. Ascolta il reloaded!
