MUSICA San Marino United Artists: le "Citrosodine" "Giornata Mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne"

San Marino United Artists: le "Citrosodine".

In occasione della "Giornata Mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne" Radio San Marino ospiterà le cantanti del progetto San Marino United Artists. Due giornate, il 24 e il 25 novembre, per confrontarsi, ascoltarsi e sostenersi attraverso la musica.



Sono venute anche a trovarci le Citrosodine (Barbara, Elisenda, Monica e Sara), anche loro hanno contribuito attivamente al brano "Quasi Invisibile" insieme al collettivo San Marino United Artists, sono venute a raccontarci che cosa combinano in questo periodo e come hanno vissuto questa collaborazione.





[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: