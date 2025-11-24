MUSICA
San Marino United Artists: le "Citrosodine"
"Giornata Mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne"
In occasione della "Giornata Mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne" Radio San Marino ospiterà le cantanti del progetto San Marino United Artists. Due giornate, il 24 e il 25 novembre, per confrontarsi, ascoltarsi e sostenersi attraverso la musica.
Sono venute anche a trovarci le Citrosodine (Barbara, Elisenda, Monica e Sara), anche loro hanno contribuito attivamente al brano "Quasi Invisibile" insieme al collettivo San Marino United Artists, sono venute a raccontarci che cosa combinano in questo periodo e come hanno vissuto questa collaborazione.
[Banner_Google_ADS]