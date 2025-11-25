MUSICA San Marino United Artists: Monica Sarti & Mafy Ember "Giornata Mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne"

San Marino United Artists: Monica Sarti & Mafy Ember.

In occasione della "Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" Radio San Marino ospiterà le cantanti del progetto San Marino United Artists. Due giornate, il 24 e il 25 novembre, per confrontarsi, ascoltarsi e sostenersi attraverso la musica.



Oggi sono venute a trovarci le cantanti Mafy Ember e Monica Sarti, ci hanno raccontato come hanno vissuto la lavorazione del brano e quanto è importante il messaggio che vuole veicolare questa canzone.





[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: