"Giornata Mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne"

San Marino United Artists: Monica Sarti & Mafy Ember.

In occasione della "Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" Radio San Marino ospiterà le cantanti del progetto San Marino United Artists. Due giornate, il 24 e il 25 novembre, per confrontarsi, ascoltarsi e sostenersi attraverso la musica.

Oggi sono venute a trovarci le cantanti Mafy Ember e Monica Sarti, ci hanno raccontato come hanno vissuto la lavorazione del brano e quanto è importante il messaggio che vuole veicolare questa canzone.


