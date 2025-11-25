MUSICA
San Marino United Artists: Monica Sarti & Mafy Ember
"Giornata Mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne"
In occasione della "Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne" Radio San Marino ospiterà le cantanti del progetto San Marino United Artists. Due giornate, il 24 e il 25 novembre, per confrontarsi, ascoltarsi e sostenersi attraverso la musica.
Oggi sono venute a trovarci le cantanti Mafy Ember e Monica Sarti, ci hanno raccontato come hanno vissuto la lavorazione del brano e quanto è importante il messaggio che vuole veicolare questa canzone.
