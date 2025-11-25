TV LIVE ·
San Marino United Artists: Sara Jane Ghiotti

"Giornata Mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne"

25 nov 2025
In occasione della "Giornata Mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne" Radio San Marino ospiterà le cantanti del progetto San Marino United Artists. Due giornate, il 24 e il 25 novembre, per confrontarsi, ascoltarsi e sostenersi attraverso la musica.

Per questa occasione è venuta a trovarci la cantante Sara Jane Ghiotti, anche lei ha contribuito attivamente al brano "Quasi Invisibile" insieme al collettivo San Marino United Artists, è a raccontarci come è nata la collaborazione e ha anche ricordato la grande Ornella Vanoni venuta a mancare in questi giorni.

