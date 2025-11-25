In occasione della "Giornata Mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne" Radio San Marino ospiterà le cantanti del progetto San Marino United Artists. Due giornate, il 24 e il 25 novembre, per confrontarsi, ascoltarsi e sostenersi attraverso la musica.



Per questa occasione è venuta a trovarci la cantante Sara Jane Ghiotti, anche lei ha contribuito attivamente al brano "Quasi Invisibile" insieme al collettivo San Marino United Artists, è a raccontarci come è nata la collaborazione e ha anche ricordato la grande Ornella Vanoni venuta a mancare in questi giorni.