San Marino United Artists: vivi il "Sogno"!

Radio date 11 dicembre 2020: questa settimana arriva tra le Christmas song anche "Sogno", il progetto di San Marino United Artists! Un nuovo brano che vede riuniti 14 artisti della Repubblica di San Marino, scritto da Nico Della Valle, voce dei Miodio, con la direzione artistica di Andrea Felli e la collaborazione di Marco Capicchioni.

Una canzone che entra nello spirito del Natale trasportando chi l'ascolta in una favola che racconta di una notte magica resa ancor più vicina dal video che ripercorre i luoghi più suggestivi della Repubblica.

Nella clip, girata da Thomas Righi (Art Director, Motion Graphic Designer, VFX Artist), si alternano i volti dei 14 artisti e vede come protagonista Veronica, una bambina che esce dalla sua stanza attirata dalle luci che si riflettono sulle pareti e che ci porta a scoprire attraverso il sogno, tutte le meraviglie della città.

"Il brano “Sogno” è frutto di un progetto unico che vede gli artisti della Repubblica più antica del mondo per la prima volta uniti artisticamente", così presentano il progetto Nico Della Valle, Paolo Macina e Francesco Sancisi (band MIODIO), "non è una semplice canzone, bensì un messaggio di pace e speranza che parte dal cuore della piccola terra di San Marino. E’ un invito a fermarsi ad ascoltare se stessi per ritrovare ciò che eravamo; un brano che mi/ci riporta indietro nel tempo, quando da bambino era tutto più magico ed anche le piccole cose avevano le sembianze di scoperte meravigliose".

Un evento unico e inedito che vede per la prima volta cantare insieme 14 artisti di San Marino: ELU (Luca Partisani, Elisa Mafry Massari), Sara Jane Ghiotti, Monica Hill, Irol Mc, Moghe, Valentina Monetta, MIODIO (Nico Della Valle, Paolo Macina, Francesco Sancisi), Piermatteo Carattoni, Alessandra Busignani, Francesco Zao Zazzi, Anita Simoncini, Paolo Beccari, Fabrizio Pregnolato.

Ora non vi rimane che chiudere gli occhi e prepararvi per vivere il "Sogno"! Ascolta qui San Marino United Artists