CURIOSITÀ San Valentino ha il sapore della vendetta Lo zoo di Toronto lancia una singolare iniziativa per raccogliere fondi,

San Valentino ha il sapore della vendetta.

Archiviate le festività legate al Natale e al Capodanno, compreso quello cinese, ci proiettiamo su San Valentino. La festa degli innamorati è anche un' occasione che gli zoo ed altre strutture non si lasciano sfuggire per presentare i loro animali in chiave romantica.

Attenzione però! Non tutte le iniziative fanno leva sui buoni sentimenti. Sulla scia dello zoo di Londra anche quello di Toronto, ad esempio, ha lanciato una campagna che invita utenti e visitatori a dare un nome a uno scarafaggio, magari scegliendo tra quelli degli ex partner, o politici, o personaggi pubblici poco amati.

Ma come si fa? Si accede all’apposita sezione del loro sito con una donazione minima di 25 dollari, indicando tra le informazioni aggiuntive a chi viene dedicato il simpatico insetto.

Un modo ironico e catartico per "vendicarsi", anche se forse poco elegante ed un po' discutibile. Ma sicuramente un'iniziativa ben riuscita visto il successo andato oltre le più rosee previsioni. Gli scarafaggi disponibili sono stati tutti "battezzati"... appuntamento al prossimo anno.

Audio Gallery



I più letti della settimana: