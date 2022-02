CURIOSITÀ San Valentino nel mondo La festa degli innamorati si festeggia in molte parti del mondo senza nessun legame con San Valentino.

Anche se l'amore andrebbe festeggiato ogni giorno tra meno di 10 giorni sarà San Valentino.





In genere questa festa diventa veicolo di attenzioni particolari tra innamorati. Una cenetta romantica a lume di candela, un week end tutto coccole o un semplice regalo a tema. Ma l'amore non si festeggia solo da noi. In Brasile ad esempio il 12 giugno si festeggia “dias dos namorados” che ricorre il 12 giugno si tratta di un San Valentino è nato tempo dopo e comunque ha scopi commerciali. In Spagna l'amore si festeggia il 23 aprile la “dlada de sant Jordi che è poi il patrone di Barcellona ed è la festa degli innamorati per eccellenza. In Pakistan, India, Arabia Saudita e Malesia, ad esempio, non festeggiano questa ricorrenza, vietata perché simbolo di una cultura occidentale e dallo spirito commerciale. In questi Paesi ci sono state vere e proprie ordinanze che vietavano la promozione di questi eventi.



