CURIOSITÀ Sanare le finanze di corte con il gin della Regina Si chiama "A small batch – Dry gin" e si può comprare sul sito del Royal Collection Trust

Sanare le finanze di corte con il gin della Regina.

Il Corona virus ha fatto danni anche a Buckingham Palace, avendo azzerato il numero dei visitatori a palazzo e nelle tenute reali causando un danno che si aggira attorno ai 30 milioni di sterline almeno, con una stima che arriva attorno ai 64 per fine anno. Subito si sono attivati i ragionieri, commercialisti e affini che hanno il compito di monitorare l'andamento della cassa di palazzo, per fare fronte all'improvvisa mancanza di liquidi in entrata dovuto all'emergenza.Il ciambellano Lolrd Peel in una nota fa sapere che i possedimenti reali "potrebbero non essere pienamente operativi fino al 2021", e "anche quando le misure per il lockdown si allenteranno, il distanziamento sociale e il cambiamento dell’attitudine al viaggio significherà una probabile diminuzione del numero di visitatori per svariati anni".









Il rischio grosso che si corre è che per la prima volta Sua Maestà deve ridurre il numero dei suoi servitori a decine. Battendo tutti sul tempo ci ha pensato per prima la Regina Elisabetta, come sovrana, come donna, e come persona attenta alle finanze di casa, studiando un piano per correre ai ripari.







Vendiamo il mio gin di corte fatto con le erbe raccolte all'interno del giardino reale. Il prezioso "nettare" si chiama: "A small batch – Dry gin" la ricetta, ovviamente segreta, recita:"Limone, verbena, bacche di biancospino e foglie di gelso sono tra i 12 vegetali raccolti a mano per preparare il gin nei giardini di Buckingham Palace, che si estendono su 16 ettari e rappresentano l’habitat per 30 specie di uccelli e oltre 250 specie di fiori selvatici", ed è quanto viene riportato sull'etichetta che descrive il prodotto. Lo si può comprare sul sito del Royal Collection Trust – che sovrintende a tutte le aperture pubbliche delle residenze ufficiali della Regina - a 40 sterline (l’equivalente di circa 45 euro), ma solo nel Regno Unito. Anche la presentazione non è affatto male, si presenta infatti in una elegante bottiglia blu rigorosamente di vetro, manco a dirlo, e viene anche offerto durante i ricevimenti a palazzo e in occasione di eventi ufficiali a Buckingham Palace. Per gustarlo a casa propria la ricetta che esalta le sue qualità è molto semplice, "versare una parte di gin in un bicchiere pieno di ghiaccio, prima di aggiungere acqua tonica e guarnire con una fetta di limone».



















I più letti della settimana: