Sangiovanni annuncia tutte le date del tour

Un successo confermato quello di Sangiovanni, che dopo la partecipazione al talent "Amici" di Maria De Filippi, continua la sua ascesa verso la conquista di un pubblico sempre più vasto. Grazie al suo talento e la sua spiccata creatività, a poche settimane dalla conclusione della trasmissione, arriva la bella notizia con l'annuncio della partenza del suo primo tour che lo porterà nelle principali città d'Italia.









Il cantante è pronto per far ascoltare le sue canzoni live e calcare il palcoscenico in una serie di concerti di cui vi riportiamo le date finora confermate:

23/08 - Lecce, Oversound Festival

26/08 - Palmanova, piazza Grande

30/08 - Lugano, piazza Manzoni

02/09 - Brescia, piazza della Loggia

03/09 - Genova, Arena del Mare

07/09 - Vicenza, piazza dei Signori

15/09 - Taormina, Teatro Antico

8-9/01 - Torino, Venaria Concordia

12-14/01 - Milano, Alcatraz

15/01 - Milano, Alcatraz

19-20/01 - Firenze, Tuscany Hall

22/01 - Napoli Palapartenope



26-27/01 - Roma, Atlantico Live

29/01 - Roma, Atlantico Live

