MUSICA Sangiovanni ci porta a "Malibù" Il vincitore di Amici per la categoria Canto

Sangiovanni ci porta a "Malibù".

L'estate è alle porte e tra i brani perfetti per la bella stagione troviamo anche "Malibù", il brano di Sangiovanni vincitore di Amici nella sezione "canto". Ritmo fresco, perfetto per diventare un tormentone estivo, di quelli che rimangono in testa con molta facilità.

Già nelle prime ore dalla pubblicazione il pezzo ha raggiunto in un solo giorno un milione di stream e siamo solo all'inizio di quello che sarà il futuro di questa giovane promessa della musica. In Malibù è evidente il racconto e il riferimento alla relazione d'amore con la ballerina, anche lei concorrente di Amici, Giulia Stabile. Un amore vissuto all'insegna della leggerezza e della dolcezza, a cui i due ci hanno abituato durante tutto il talent.

Appena uscito dal programma, Sangiovanni ringrazia tutti con un post su Instagram: "Dal primo giorno ad @amiciufficiale siete “andati oltre” e mi avete accettato per quello che sono. Mettersi in gioco, spogliarsi e liberarsi dalle proprie maschere ci rende fragili, ma quando accettiamo per primi le nostre fragilità e decidiamo di mostrarle agli altri, siamo liberi. Questo percorso, così difficile quanto gratificante, non l’ho fatto da solo e vorrei ringraziare tutti quelli che hanno contribuito all’EP e al percorso ad Amici."

Sangiovanni - Malibu





