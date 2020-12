ATTUALITÀ Sanremo 2021: i Jalisse scartati da 24 anni Dopo "Fiumi di parole" non sono più riusciti a partecipare alla kermesse

In questi giorni sono usciti i nomi dei big che parteciperanno a Sanremo 2021 e per i Jalisse è stato un'altro tentativo non andato a buon fine. In realtà si tratterebbe del 24esimo, 24 canzoni scartate in 24 anni. Dopo la vittoria nel 1997 con "Fiumi di parole", Alessandra Drusian e Fabio Ricci non sono più riusciti a prendere parte alla kermesse.

La loro delusione è stata esternata anche attraverso i social: "Niente da fare, non riusciamo ad azzeccare una canzone che possa interessare al Festival! Saranno i testi poco validi? Le musiche brutte? La voce? Il nome Jalisse? O cosa? Chi ce lo dice per favore?"



E' seguito poi un lungo sfogo di Fabio Ricci: “Si perché se sapessi le motivazioni migliorerei il tiro per essere accettato, ma niente! E non voglio farmi trascinare dall'idea che per partecipare bisogna essere amici di qualcuno o gestiti da qualcun altro. Effettivamente sentire che tutti sono amici crea un certo imbarazzo, ma leggo spesso dalle interviste che i brani accettati al Festival sono tutti assolutamente bellissimi, di valore, altrimenti a che servirebbe ascoltarli tutti?".



Chissà se qualcuno risponderà a questi interrogativi e a questo mistero...

