CURIOSITÀ Santa Claus Express In Finlandia esiste un viaggio che sembra rubato a una storia d’inverno, il treno notturno che collega Helsinki alla Lapponia.

Santa Claus Express.

In Finlandia esiste un viaggio che sembra rubato a una storia d’inverno: il Santa Claus Express, il treno notturno che collega Helsinki alla Lapponia.

Questo convoglio a due piani attraversa boschi innevati e piccoli centri illuminati da luci calde, accompagnando i viaggiatori fino a Rovaniemi, città ufficiale di Babbo Natale.

È un’esperienza che unisce comfort, lentezza e un paesaggio che cambia a ogni chilometro, trasformando una semplice tratta ferroviaria in un vero percorso nella magia del Nord.

Il Santa Claus Express fa parte dei servizi delle ferrovie finlandesi VR e viaggia di notte, offrendo diverse tipologie di sistemazioni. Chi preferisce il risparmio può scegliere i posti a sedere, mentre chi desidera più privacy può optare per le cabine letto, disponibili anche con doccia e servizi privati.

A bordo ci sono un vagone ristorante, prese elettriche, Wi-Fi e, per le famiglie, la possibilità di cabine comunicanti. Il viaggio dura circa 12 ore, il tempo perfetto per addormentarsi sotto il cielo artico e svegliarsi già oltre il Circolo Polare Artico.

La tratta principale va da Helsinki a Rovaniemi, ma il treno effettua numerose fermate intermedie in località tipiche della Finlandia centrale e settentrionale, come Tampere, Kokkola, Oulu, Kemi e molte altre.

Alcune corse proseguono addirittura fino a Kemijärvi, ancora più a nord. Le partenze sono solitamente in tarda serata, con arrivo nella mattina successiva: un modo comodo e sostenibile per raggiungere una delle zone più suggestive d’Europa.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: