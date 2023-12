CURIOSITÀ Santa Lucia E' davvero il giorno più corto che ci sia in realtà no da quando ci fu la la riforma del calendario introdotta da Papa Gregorio XIII

Santa Lucia.

Il quesito è qualcosa di epico, Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia? Lo specifica un adagio intriso di saggezza popolare ma non è così, in molte città d’Italia si celebra questa festività religiosa e tradizionale.

In alcuni Paesi è proprio il 13 dicembre il giorno in cui i bimbi ricevono i doni, anziché la Vigilia o la mattina di Natale. Il 13 dicembre, dal punto di vista della scienza, in realtà non è il giorno più corto dell’anno.

Il numero minore di ore di luce e la maggiore durata della notte nel corso dei dodici mesi si registrano infatti con il solstizio d’inverno, che di norma si verifica il 21 o il 22 dicembre.

I nostri antenati, in realtà, non si erano sbagliati. La differenza tra le date, che a noi ora appare come un errore, è dovuta alla riforma del calendario introdotta da Papa Gregorio XIII nel 1582. In oltre 10 secoli erano stati accumulati circa 10 giorni di sfasatura.

Dunque con la riforma il solstizio si spostò al 21 dicembre, mentre il giorno di Santa Lucia rimase il 13. In precedenza la festa di Santa Lucia cadeva in prossimità del solstizio d’inverno. Da lì nacque il famoso detto relativo al giorno più corto.



