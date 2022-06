Sarà Chiara Ferragni al fianco di Amadeus a Sanremo 23

Siamo solo a Giugno, ma Amedeo Umberto Rita Sebastiani, per tutti semplicemete Amadeus, è già al lavoro per la nuova esizione del Festival della canzone italiana 2023. Già scelta la co-conduttrice che sarà al fianco del ex Speaker radiofonico oggi validissimo conduttore televisivo ravennate, si tratta di Chiara Ferragni. Ad annunciarlo lo stesso Amadeus nel corso di un suo intervento al telegiornale della sera. le sue parole sono state: «Anche se siamo a giugno, grazie alla Rai, all'ad Carlo Fuortes e al direttore Stefano Coletta, avendo avuto il mandato a marzo ho avuto modo di lavorare al Festival.









Il regolamento è stato pubblicato, sto cominciando ad ascoltare le canzoni e posso già annunciare il nome della co-conduttrice della prima serata, martedì 7 febbraio, e dell'ultima serata, sabato 11 febbraio: Chiara Ferragni». Dal canto suo la giovane imprenditrice dalla pagina del suo instagram ha confermando quanto annunciato da Amadeus scrivendo: «Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere Sanremo 2023».

E Fedez come l' ha presa? Molto bene, affidando la sua gioia alle pagine social facendo subito i complimenti a sua moglie, pubblicando sulle sue stories un video in cui lo si vede abbracciare la moglie Chiara.