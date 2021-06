Sarà Mohicani la nuova Hit dell'estate?

Arriva l'estate ed ecco puntuali anche i tormentoni dedicati alla bella stagione! Dopo il boom di Karaoke con Alessandra Amoroso dell'estate 2020, quest’anno nasce la collaborazione, a sorpresa, dei Boomdabash con Baby K!

Così troviamo in rotazione radiofonica il loro nuovo singolo “Mohicani”.















Sentite che cosa dicono i Boomdabash: “Condividere questa nuova avventura di Mohicani con Baby K, artista che stimiamo da molti anni, è per noi un immenso piacere. Lei ha il nostro stesso background e condivide con noi la passione per la musica giamaicana; ecco perché era perfetta per questo brano!”

Dal “canto” suo, Baby K risponde così: “L’unione con i Boomdabash era nel nostro destino ed io sono felice che sia finalmente arrivato quel momento! La nostra musica é una fusione segnata dalla passione per la dancehall e dai ritmi caraibici".



Il singolo "Mohicani" è pronto quindi a scalare le classifiche dell’estate! Sarà una bella gara, visto che i concorrenti sono tanti e decisamente agguerriti!





Boomdabash, Baby K - Mohicani - (Lyric Video) https://www.youtube.com/watch?v=xdYjmhrDxQ0 https://youtu.be/xdYjmhrDxQ0