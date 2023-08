CURIOSITÀ Saturno il protagonista Nella notte del 27 agosto Saturno sarà alla minima distanza dalla terra, sarà visibile grazie alla sua luminosità

Saturno il protagonista.

Dopo lo spettacolo delle stelle cadenti di ferragosto, le Perseidi, dal cielo sono previsti altri momenti speciali. Il prossimo protagonista è Saturno.

Nei prossimi giorni ci sarà un' altro sciame di stelle pronte a cadere per i nostri desideri saranno le Kappa Cignidi. Il 27 agosto il Signore degli Anelli sarà in opposizione al Sole, visibile per tutta la notte, sperando nelle migliori condizioni di osservazione possibili tempo permettendo.

L’opposizione è un allineamento con il pianeta di turno in questo caso Saturno che viene a trovarsi dalla parte opposta della Terra rispetto al Sole. Perché questo possa avvenire di notte occorre che il pianeta sia al di là dell’orbita terrestre.

E in questa situazione il pianeta offre le migliori condizioni di osservazione dal momento che si trova alla minima distanza dalla Terra poco più di 1 miliardo e 310 milioni di km e rimane visibile per tutta la notte.

Saturno, in particolare, sarà teoricamente visibile a occhio nudo meglio, comunque, almeno con un buon binocolo, ma con un telescopio potremmo ammirare incredibili dettagli anche dei suoi famosi anelli.

