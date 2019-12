NATALE 2019 Sbagliare i regali? Facilissimo! Ecco come non fare... Esistono dinamiche "capricciose" che portano prendere una cantonata in fatto di doni

Subito sveliamo qual è il regalo giusto: scelto senza troppa fantasia, spendendo il giusto, con un pizzico di sè ed impacchettato con semplicità. Non è una questione di decrescita felice, queste indicazioni escono da uno studio psicologico che ha evidenziato i numerosi errori nella scelta dei regali di Natale che spessissimo facciamo. Vediamoli un po':

Prima di tutto esiste una specie di "scollamento" tra quello che pensiamo possa piacere e quello che davvero! piace. E' molto facile che quello che noi compriamo per un amico o per una persona cara, in realtà non verrebbe mai acquistato dal destinatario del dono.





Come evitare questa cosa? Evitiamo di volere un effetto sorpresa. Gli studi hanno mostrato che chiunque è più felice nel ricevere cose previste nel loro elenco dei desideri, piuttosto che con i fuori lista. Quindi la frase "E' proprio quello che ho sempre desiderato!” potrebbe non essere vero.

Se non conoscete bene una persona non cercate di "indovinare" cosa potrebbe apprezzare. Fatevi aiutare da un amico comune, o alla meno peggio cercate un dono che possa mettervi in una relazione più stretta. Magari qualcosa che parla di voi, come un'offerta ulteriore di conoscenza.

Parliamo di confezioni. Stranamente un pacchetto un po' più trasandato piace molto, soprattutto se arriva da un amico o da un parente. Al contrario da un estraneo dovrebbe essere impeccabile. Nel primo caso badiamo più al contenuto, nel secondo alla forma.





Regalare cose o esperienze? Le seconde. Vanno fortissimo doni che nascono dalla creatività, dall'inventiva anche di ciascuno di noi. Perchè testimoniano uno sforzo maggiore da parte di chi regala verso chi riceve. Un valore in più, non solo quello economico.

Le donne sono più sentimentali, gli uomini più pratici. Il gentil sesso tende ad attribuire dei significati al dono, mentre gli uomini sono più pragmatici, preferiscono scegliere e ricevere cose pratiche e funzionali. Le femmine regalano di più, e scelgono da sole. I maschi “donatori” attivi, senza qualcuno che li aiuti nella scelta del dono, sono piuttosto rari. Ed anche i regali tra maschi sono poco consueti. Chissà perchè?





Ma allora: qual è il regalo giusto? Gli esperti suggeriscono che non può essere troppo intimo o all'opposto impersonale. Deve giocare sull'empatia tra le due persone, avere un significato per entrambi, aiutare a connettersi. I doni falliti sono quelli senza significato e senza sentimento, incapaci di capire e di “parlare” all'altro.













