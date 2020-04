Scacco alla quarantena in 8 app

Se fino a poco tempo fa il problema era il poco tempo da dedicare a se stessi e ai nostri passatempi, ora discorso è completamente ribaltato. dobbiamo cercare il modo di fare passare l tempo il più piacevolmente possibile e per fare questo ci affidiamo alla tecnologia. Il tempo che passiamo con lo smartphone tra le mani aumenta sempre di più e la tentazione di provare sempre cose nuove è grande. Ogni giorno scopriamo nuove applicazioni dette app che ci permettono di fare, giocare con le foto, scrivere, comunicare in mille modi. Molte di loro sono utili anche per lavoro o affini, ma ci sono anche le app futili, ma non per questo meno interessanti soprattutti in un periodo come questo. Sono passatempi che per aiutarci ad evadere dalla noia di giorni sempre uguali, imparare una nuova abitudine e, perché no, distrarsi dalle cronache feroci di questi giorni, facendo leva sull’ironia, in tutto sono otto.

My Virtual Boyfriend: In quarantena con noi ci sono anche le speranze di incontrare l’amore, anche quelle affidate ad un’app di dating. Languono Tinder, Grindr e le loro sorelle, in attesa che ci si possa quantomeno vedere di persona senza rischiare una multa per adunata sediziosa. Nel frattempo, chi lo volesse, può inventarsi il suo Mark Caltagirone, partendo da quest’app che offre un fidanzato virtuale tipo Tamagochi, ma coi muscoli.