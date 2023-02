Scandalo a Buckingham Palace

Buckingham Palace si macchia di un altro scandalo e questa volta i presunti colpevoli la pagano, rimettendoci il posto di lavoro. Re Carlo III licenzia due dipendenti, sono le vittime sacrificali dello "Scandalo del calzino bucato". E la cosa non si placa, ma al contrario, si amplifica. Il sovrano recatosi nella Moschea di Brick Lane di Londra, alla richiesta di levarsi le scarpe, acconsente con il sorriso suo solito.

Ma quando si leva la scarpa destra spunta un buco nella calza parecchio usurata. Ora uno nella sua posizione non può certo usare la solita scusa che tutti noi rispolveriamo in quei momenti, ovvero: era buio non ho visto cosa prendevo.Uno della sua caratura deve prendersela con qualcuno, per forza, e così ha deciso di licenziare due delle responsabili dell'armadio regale.

Le due dame per decennni sono state al servizio della Regina Elisabetta II, ma non è bastato e del resto lo scandalo del calzino bucato non poteva restare impunito, senza conseguenze.

Come recita il vecchio adagio: "Noblesse Oblige" e un Re col calzino bucato "Nunn'è cosa".