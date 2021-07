Scappare in Groenlandia

Se un impellente desiderio di scappare dalla routine quotidiana si è impossessato di voi la fuga potrebbe avere come destinazione la Groenlandia.









In Italia da oltre un anno si possono acquistare case al prezzo simbolico di un euro a patto che l'acquirente poi provveda al loro restauro. Ora è possibile farlo anche in Groenlandia. Stiamo parlando dell'isola più grande del mondo con un ambiente molto selvaggio. Gli abitanti sono poche migliaia e si trova sotto il governo svedese. Resta sempre una terra affascinante, non occorre andare sul posto esiste un sito dove poter scegliere tra bellissime case di legno suddivise in fasce di prezzo differenti, tutto dipende dalla loro posizione in uno dei luoghi più affascinanti del pianeta.