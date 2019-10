Scatole di cartone in testa per non copiare durante il test

Un metodo alquanto rudimentale e soprattutto discutibile quello utilizzato in una scuola in India per impedire ai ragazzi di copiare durante il compito in classe. Agli alunni infatti è stato chiesto di mettersi in testa delle scatole di cartone per evitare di copiare.

Quello che è successo al Bhagat Pre-University College nella città di Haveri ha in poche ore fatto il giro di tutti i social network. La foto ritrae gli studenti con indosso le scatole forate nella parte anteriore, in modo tale da permettergli di guardare esclusivamente il foglio del test.

Risultato: alcuni studenti hanno resistito un'ora mentre altri dopo pochi minuti si sono arresi ed hanno abbandonato il banco. Un esperimento didattico mai visto prima d'ora, forse unico al mondo per stranezza e lontano da ogni insegnamento pedagogico.

Una pratica definita inaccettabile anche dal Ministro dell'Istruzione, il quale ha costretto la scuola a presentare ufficialmente delle scuse e a specificare che si trattava di un esperimento didattico facoltativo a cui hanno preso parte 56 studenti su 72.