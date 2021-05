CURIOSITÀ Schedina Totocalcio addio Con l’avvento delle scommesse è andato in crisi diventando quasi un gioco per nostalgici, ma ora è pronto a tornare alla grande

Il Totocalcio così come lo conosciamo noi, autentica passione della domenica, culla di sogni di cambiamento di vita per molti era nato nel 1946. Per decenni è stato il concorso a premi più amato che abbia accompagnato la nostra storia. Entrato nelle abitudini delle famiglie, come dicevamo, ha alimentato speranze ma come tutti i giochi con il suo meccanismo crudele ha dispensato delusioni. Le agenzie di scommesse ultimamente lo avevano relegato a divertimento esclusivamente per nostalgici, ma ora sta per tornare e più forte di prima. Il suo debutto il nuovo Totocalcio lo farà con l'inizio della prossima stagione di calcio di Serie A, che avverrà il prossimo agosto, in concomitanza con l’inizio del campionato di calcio. Nella nuova schedina saranno sempre tredici le partite, ma si presentano divise in due blocchi. Nel primo, cinque incontri, quelle che gli esperti ritendono, incontri top del concorso; nel secondo, saranno otto le gare e saranno i match ritenuti meno “forti” sotto il profilo dell’appeal.





Per assicurarsi un cospicuo gruzzolo, la storia non cambia, occorrerà azzeccare i mitici tredici segni legati ai risultati delle partite. 1 per la vittoria della squadra che gioca in casa, X se si pensa ad un pareggio e 2 se si decide di puntare su un successo esterno. Ma la vera novità sono loro: Le Formule. "Formula 3" puntando su due eventi obbligatori e uno opzionale; il "Formula 5", scommettendo su tre eventi obbligatori e uno opzionale; e poi ci saranno anche il "Formula 7" (quattro e tre), il "Formula 9" (cinque e quattro) e il "Formula 11" (sei e cinque). Nella nuova versione del Totocalcio si potrà vincere indovinando anche il risultato di 11 partite e a scalare, basterà anche prenderne 9, 7, 5 e 3 (con un modello simile a quello ormai conosciutissimo delle puntate multiple, che viene applicato nelle sale scommesse). I nostalgici la potranno giocare come la vecchia schedina, per tutti gli altri si potrà fare anche online.

