SPORT Schumacher: Talis Pater, Talis Filius Il figlio di Michael, che compirà 23 anni il 22 marzo, entra come riserva nella scuderia di F1 che vide suo padre trionfare per 5 volte: le rosse di Maranello

Schumacher: Talis Pater, Talis Filius.

Si chiama Mick Schumacher il prossimo 22 marzo spegnerà 23 candeline e da grande vuole fare il pilota di Formula1 come suo padre. Il papà di Mick è Michael Schumacher....proprio quel Michael Schumacher, che sulle rosse di Maranello (le Ferrari) ha vinto ben 5 campionati di fila quelli del 2000 , 2001 , 2002 , 2003 , e 2004. Nel 1996 , Schumacher padre, si è unito alla Ferrari , una squadra che aveva vinto per l'ultima volta il Campionato Piloti nel 1979 e il Campionato Costruttori nel 1983 , per uno stipendio di 60 milioni di dollari in due anni. Ha lasciato la Benetton un anno prima della scadenza del contratto con loro. Un anno dopo, Schumacher attirò alla Ferrari i dipendenti della Benetton Rory Byrne (designer) e Ross Brawn (direttore tecnico) poi come sono andate le cose lo sappiamo tutti. Ora il figlio Mick entra come riserva nella stessa scuderia, assumendo l'onere di essere uno dei piloti di riserva della Ferrari nella prossima stagione 2022 di Formula 1.

Ad annunciarlo è stato il team principal della scuderia di Maranello, Mattia Binotto dicendo: "Non dobbiamo dimenticare che è già un pilota Ferrari: fa parte della nostra Driver academy e, come ripetiamo, questa accademia esiste per identificare i futuri piloti Ferrari", in una conferenza stampa online, aggiungendo poi: "Se ne fai parte e hai successo, avrai sicuramente delle opportunità”. . Mick, assumerà il ruolo di pilota di riserva e potrà quindi sostituire i titolari nel caso dovessero infortunarsi, per 11 dei 23 GP in programma il prossimo anno, alternandosi con l'italiano Antonio Giovinazzi.

A noi non rimane che rimetterci a sognare....del resto Talis Pater, Talis Filius no?





[Banner_Google_ADS]



























I più letti della settimana: