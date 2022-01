Sciacquone del wc fa troppo rumore, la Cassazione lo ritiene una violazione dei diritti umani

La Convenzione Europea dei Diritti Umani tutela anche "il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare". E' proprio questo il principio sul quale poggia la sentenza emessa dalla Sesta Sezione Civile della Suprema Corte, presieduta dal Giudice Antonello Cosentino per quel che riguarda il caso, diventato virale sul web, relativo ad uno sciacquone del wc troppo rumoroso.

In altre parole, i proprietari dell'appartamento dovranno risarcire ai vicini di casa 500 euro per ogni anno in cui l'oggetto ha creato disturbo con il suo rumore, che viene datato a partire dal 2003.

Lo scarico del wc in questione infatti si trova murato all'interno di una parete divisoria molto sottile dello spessore di 22 cm e nell'arco temporale interessato mai è stato preso provvedimento per spostarne la collocazione.









Una controversia durata molti anni e che in fine ha visto respinto il ricorso presentato dai proprietari di un appartamento in provincia di La Spezia, in quanto il rumore è stato considerato intollerabile anche a causa dell'uso smodato del bene.

Quindi attenti allo sciacquone e ai rumori molesti!