Scoperte stellari

È stata chiamata C/2026 A1 (MAPS) e potrebbe regalarci un emozionante spettacolo a partire da aprile: lo scorso 13 gennaio quattro astronomi amatoriali hanno avvistato, usando un telescopio nel deserto di Atacama, una nuova cometa che potrebbe essere la più luminosa del 2026.

Con le comete non si può mai essere certi che siano davvero così luminose da essere viste a occhio nudo, ma in questo caso possiamo ben sperare.

Come si legge sul sito del San Pedro de Atacama Celestial Explorations, la cometa fa parte di un gruppo chiamato ‘Gruppo di Kreutz’, che comprende comete che sfiorano il Sole la cui origine è la dislocazione di una cometa gigante passata troppo vicino al Sole nel 362 a.C., e che, nel corso dei secoli, ha dato origine a molte comete molto luminose, come la cometa Ikeya Seki nel settembre 1965, che divenne visibile a occhio nudo durante il giorno.

C/2026 A1 è stata rilevata a 300 milioni di km dal Sole, 82 giorni prima del suo perielio (ovvero il massimo avvicinamento alla nostra stella). Ed è la prima volta che una cometa del genere viene scoperta così presto: questo ha permesso di studiarne lo sviluppo man mano che si avvicinava al Sole e diventava sempre più attiva.

Infine, lo scorso 20 gennaio il Minor Planet Center ha designato ufficialmente la cometa come C/2026 A1 (MAPS). Ci teniamo sempre a specificare però che il comportamento delle comete è molto difficile da prevedere, soprattutto, ma non solo, perché è quasi impossibile sapere a priori quale sarà il loro comportamento al perielio: anche per questa nessuno sa se sarà abbastanza luminosa da essere visibile a occhio nudo o se produrrà una cometa bellissima.

Sappiamo però con certezza che la cometa si sta muovendo su un’orbita estremamente allungata attorno al Sole e che si sta dirigendo verso un incontro ravvicinato con la nostra stella. All’inizio di aprile la cometa passerà a soli 120.000 km dalla superficie del Sole.







