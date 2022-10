CURIOSITÀ Scopriamo lo "Smart Walking" Di professione è un commerciale freelance, di origini liguri Davide Fiz la mattina cammina alla scoperta dell'Italia dimenticata e di pomeriggio lavoro il sui progetto è "smart Walking".

Scopriamo lo "Smart Walking".

Da oltre 8 mesi è in giro per l'Italia facendo percorsi che permettono una riscoperta di una parte di territorio anche dimenticato e rigorosamente a piedi. Sul suo zaino ha cucita la bandiera della pace. Si chiama Davide Fiz, ha ideato il progetto di ‘Smart walking’ e da marzo scorso, al mattino cammina per l’Italia e il pomeriggio lavora. E' Ligure ma con accento toscano.

[Banner_Google_ADS]

Davide oggi si sente cittadino di ognuna delle 20 regioni italiane in cui, in questi 8 mesi, ha visto borghi, raccontato bellezze, conosciuto persone, assaporato esperienze. E' un commerciale freelance, il suo progetto è nato dopo la fine di una relazione. Il suo zaino è decisamente minimal, c’è solo l’essenziale. Davide immortala con la curiosità dei suoi occhi e uno smartphone il momento e proietta i suoi follower dentro lo scatto. “La vita è un viaggio senza mappa”, c’è scritto in una delle sue fotografie.



Audio Gallery



I più letti della settimana: